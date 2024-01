Salto con gli sci, Quattro Trampolini: Lanisek trionfa da HS142 di Garmisch, Bresadola e Insam a punti

Lo sloveno Anze Lanisek ha trionfato dal trampolino HS142 di Garmisch Partenkirchen, in Germania, nella seconda gara della Tournée dei Quattro Trampolini del salto con gli sci. Il vincitore di giornata, terzo dopo la prima manche, nella seconda serie di salti ha trovato un ottimo punteggio, arrivando a un totale di 295.8 punti, abbastanza per piazzarsi davanti al fenomenale giapponese Ryoyu Kobayashi e al padrone di casa tedesco Andreas Wellinger, terzo e al comando della classifica generale dei Quattro Trampolini.

Venendo agli italiani, ottima seconda serie per Giovanni Bresadola, capace di atterrare a 133.5 metri di distanza con un parziale di 137.4 punti, che sommati a quelli del primo round gli consentono di raggiungere quota 255.8 e di piazzarsi al ventesimo posto per la sua seconda top-20 stagionale. Poco dietro invece Alex Insam, a punti con 250.7 di score e il ventitreesimo posto. Non avevano superato le eliminatorie, invece, Francesco Cecon e Andrea Campregher.