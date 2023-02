Accordo Cip-ITA Airways: un aereo porterà sulla livrea anche il nome di Luca Pancalli

Un accordo tra il Comitato paralimpico italiano e Ita Airways per una mobilità più inclusiva, sostenibile e attenta ai diritti delle persone con disabilità è stato siglato quest’oggi a Roma tra il CIP e la compagnia aerea italiana. Un aereo di ITA Airways porterà sulla livrea il nome di Luca Pancalli, presidente del Cip, come annunciato da Fabio Maria Lazzerini, ad e dg di ITA. “Questa cosa mi rende orgoglioso come ex atleta paralimpico, come italiano e mi riporta con velocità ipersonica al mio passato. Spero di essere il primo tanti atleti paralimpici ad avere il proprio nome raffigurato sugli aerei di ITA”, ha detto Pancalli. Lazzerini aggiunge: “Quello con il nome di Luca sarà un aereo di nuova generazione che emetterà il 28-29 per cento di emissione di anidride carbonica in meno. Saremo la flotta più green d’Europa”.