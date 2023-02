Mondiali femminili 2023: organizzatori chiedono alla Fifa di rinunciare a sponsor dell’Arabia Saudita

In vista dei Mondiali femminili di calcio, i due paesi organizzatori, Australia e Nuova Zelanda, hanno fatto una precisa richiesta alla Fifa in merito agli sponsor. I vertici delle due federcalcio hanno invitato la Fifa, tramite una lettera diretta al presidente Gianni Infantino, a non firmare accordi di sponsor con l’autorità del turismo dell’Arabia Saudita. “I diritti delle donne sono fortemente limitati e la presenza di ‘Visit Saudi’ rischia di offuscare in maniera molto grave la reputazione della manifestazione” si legge. Le due nazioni hanno infatti particolarmente a cuore l’uguaglianza di genere, cosa che non si può dire per il paese saudita.