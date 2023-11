Abodi: “Emilia-Romagna esempio da replicare in ogni investimento pubblico, Regione all’avanguardia”

“La Regione Emilia-Romagna ha individuato nello sport un fattore di sviluppo complessivo e non soltanto di generazione di benessere individuale”. Queste le parole del ministro per lo sport e i giovani Abodi alla presentazione a Rimini dell’indagine sulle ricadute degli eventi sportivi sull’economia del territorio presentata dalla Regione Emilia-Romagna. “Credo che sarà un esempio da replicare ovunque ci sia un investimento pubblico, perché penso che da un lato sia doveroso proprio per la natura dei contributi, dall’altro possa essere di stimolo per ottenere altre risorse finanziarie da investire in senso positivo, con un rendimento che deve possibilmente avere un protocollo unico. Mi piacerebbe che nascesse un coordinamento per stabilire un protocollo comune che consenta anche la comparabilità, l’intelligibilità, la trasparenza. Lo sto facendo anche in altri ambiti e quindi sono convinto che l’Emilia-Romagna, che sa essere sempre all’avanguardia, potrà comprendere lo spirito di questa mia esigenza che si deve declinare poi su tutto il territorio nazionale”.