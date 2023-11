Nicola Pietrangeli: “Sinner è bravissimo, ma io ho vinto di più”

“Sinner è stato bravissimo, ha 22 anni, ha 10 anni per vincere, bisogna fargli solo i complimenti.Queste le parole di Nicola Pietrangeli, ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, sulla finale delle Atp Finals in cui Sinner ha perso contro Djokovic: “Più forte io o Sinner? E’ un paragone che non si può fare. Dico solo che Sinner ha vinto pochi titoli e io 48 tornei, anche se non tutti importantissimi. Da commentatore Adriano (ndr Panatta) lo fa secondo me come lo farei io, più da tifoso, spontaneo, forse Bertolucci è più speaker, più professionale”.