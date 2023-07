Abodi: “Doping nello sport viene collegato a consumo di droghe, evitiamo cattive interpretazioni”

“Si tratta di un tema molto delicato, sicuramente per le rilevanze di carattere sociale, oltre che relativo alla tutela della salute. È un tema che rischia di riverberarsi anche sulle giovanissime generazioni e su cui, quindi, bisogna continuare a intervenire in termini educativi, formativi e informativi, proprio per evitare cattive interpretazioni, che, peraltro, collegano questo argomento, ossia il doping in ambito sportivo, con il più ampio tema del consumo di stupefacenti a tutti i livelli”. Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, rispondendo alla Camera a un’interpellanza di Fratelli d’Italia sul tema del doping sportivo: “E’ quindi particolarmente attenzionato, per quanto mi riguarda, ma anche in collaborazione con gli altri ministeri, ossia con i ministeri della Salute, delle Politiche sociali ed, evidentemente, anche dell’Istruzione e del merito”.