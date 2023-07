Juventus, il West Ham spinge per Zakaria: nuovi colloqui tra le parti, ma ancora niente accordo

Il West Ham continua a insistere per Denis Zakaria, ma per il momento non è stato ancora trovato l’accordo con la Juventus. Proseguono i colloqui tra i due club, determinati a sbloccare la trattativa: il centrocampista elvetico non rientra infatti nei piani dei bianconeri mentre è stato individuato dagli Hammers come possibile sostituto di Declan Rice. Nonostante la deludente stagione in prestito al Chelsea, caratterizzata da un solo gol in 11 presenze, secondo il Daily Mail il West Ham è pronto a rilanciare Zakaria.