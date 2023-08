Tuffi, World Cup: Tocci-Marsaglia terzi nel sincro

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si confermano in grandissimo stato di salute nella World Cup di Tuffi in quel di Berlino. nella finale dal sincro 3 metri, vinta, anzi dominata dai cinesi e campioni iridati Zongyuan Wang e Daoyi Lang con 451.44, i nostri azzurri si sono piazzati al terzo posto mettendo in mostra una prestazione encomiabile per sacrificio e forza.

Ottime le routine degli azzurri – sesti ai Mondiali in Giappone – che, quarti dopo gli obbligatori (sommano 94.20) e un ottimo triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (67.89), si esibiscono in un eccellente doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (72.42) e in un notevole triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (65.28), forse leggermente sporcato da Tocci in ingresso. L’ultimo giro di tuffi ha poi portato alla conferma del podio con uadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (82.08) e totalizzano 381.87, non troppo lontani dall’eccellenza dei 400.