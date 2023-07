Tuffi, Mondiali Fukuoka 2023: Tocci e Marsaglia sesti nel sincro dai 3 metri, non arriva il pass olimpico

Nella finale del trampolino sincro da 3 metri ai Mondiali di Fukuoka 2023 non arrivano né il podio né il pass olimpico per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Una prova che lascia spazio ad un po’ di rammarico per la coppia azzurra, in particolare dopo l’ottimo secondo posto nelle eliminatorie della mattinata. Prestazione positiva nei primi due tuffi obbligatori, ma nei liberi tante difficoltà per i nostri due rappresentanti, che pagano caro un quinto tuffo molto abbondante con il quale dicono addio alle speranze di podio.

Alla fine arriva la conferma del 6°posto già conquistato un anno fa nei campionati iridati di Budapest, in una gara in cui a fare la voce grossa è stato il duo cinese formato da Zongyuan Wang e Daoyi Long con un totale di 456.33 e un ultimo tuffo sopra i 100.00. Ottima anche la prova del duo britannico Laugher e Harding con 424.62. Il bronzo va alla Francia (389.10), distaccata circa 35 punti dall’argento. Il rammarico è in particolare per il pass olimpico non conquistato, dato che la Francia da paese ospitante è già ammessa di diritto. All’Italia sarebbe bastata anche la quarta posizione, rimasta però distante meno di cinque punti.

LA GARA – La prova del duo azzurro parte bene, con un 50.40 e un 48.00 nei due tuffi obbligatori che valgono una terza posizione dopo le prime due rotazioni, dietro Cina e Gran Bretagna. Anche nella prima rotazione libera la coppia asiatica e quella britannica continuano a fare il vuoto dietro, con la coppia tricolore che in ogni caso riesce a tenere botta con un buon 73.47 nonostante il coefficiente basso di partenza. A metà gara Tocci e Marsaglia sono quarti a meno di due punti dal bronzo virtualmente degli statunitensi.

Nella quarta serie è visibile un problema di sincronismo nel tuffo dei nostri, con un 71.40 (per un totale di 243.27) che li costringe a fare gara di rincorsa nei confronti non solo degli imprendibili cinesi e britannici, ma anche degli americani, saliti ad un totale di 250.62. Purtroppo le speranze di podio e di pass olimpico sfumano quasi definitamente nella penultima rotazione, con un tuffo molto abbondante in entrata da parte di entrambi i nostri portacolori, che vengono condannati da un pesante 60.18 dai giudici. Un errore degli americani nell’ultima rotazione riaccende le speranze ma il 77.52 non basta per fare meglio del sesto posto.

LE DICHIARAZIONI – “Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo sbagliato il quinto tuffo che ci ha allontanato dalla zona podio. Sapevamo di poter recuperare qualcosa con l’ultima rotazione, ma la concorrenza è spietata e ci prendiamo questo sesto posto, anche se con dell’amaro in bocca. Continueremo a lavorare e provare a sistemare questi dettagli” il commento di Giovanni Tocci al termine della gara ai microfoni Rai. Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra: “C’è sempre lavoro da fare, parliamo di un Mondiale ed un errore può costare caro”.