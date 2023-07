Mondiali Fukuoka 2023, Setterosa alla vigilia dell’esordio. Il ct Silipo: “Pronti, con umiltà e determinazione”

Mancano ormai poche ore all’esordio del Setterosa nel Mondiale 2023 di pallanuoto femminile a Fukuoka. Domani infatti le Azzurre inizieranno la loro avventura sfidando l’Argentina (ore 17:00 locali, le 10:00 in Italia). Poi il Sudafrica e poi soprattutto la Grecia, in quello che dovrebbe essere lo scontro decisivo per la vittoria del girone che vorrebbe dire passaggio diretto ai quarti di finale e nessun incrocio pericoloso con gli Stati Uniti negli ottavi. Nei giorni scorsi la squadra azzurra si è ambientata in Cina al fuso orario, poi nelle scorse ore l’arrivo a Fukuoka dove è andato subito in scena un primo allenamento. In palio ci sono anche le carte olimpiche, i pass per Parigi 2024 andranno alle due squadre finaliste del Mondiale.

“Bisogna ripartire da zero con umiltà e determinazione, in palio ci sono le medaglie e la qualificazione olimpica – ha spiegato il ct Carlo Silipo – Se avremo la stessa fame dell’anno scorso potremo essere protagonisti, per queste ragazze giocare tre Mondiali in un anno e mezzo è importante, ti fanno crescere più velocemente. C’è grande carica e adrenalina.” Sul percorso nella competizione: “L’obiettivo è affrontare gli Stati Uniti il più lontano possibile, ma abbiamo già dimostrato di poterci giocare alla pari senza nulla da perdere. Abbiamo finalizzato la preparazione giocando con Canada e Cina, è stata una scelta precisa perchè il loro modo di giocare ricorda quello della Grecia.”

Le convocate del Setterosa a Fukuoka 2023

Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).