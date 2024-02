Tuffi, Mondiali Doha 2024: Pellacani in finale dai 3 metri con il terzo punteggio. Esce di scena Bertocchi

Parte nel migliore dei modi la giornata di Chiara Pellacani, che nella semifinale del trampolino da 3 metri conquista l’accesso all’atto conclusivo con il terzo punteggio assoluto. Ai Mondiali di Doha la 21enne romana si candida prepotentemente per una medaglia in vista della finale che andrà in scena a partire dalle ore 16:30 con una prova di alto livello, ben gestita dal primo al quinto tuffo. L’unica pecca ancora nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato che le ha fruttato solamente un 52.50, ma in generale uno score che supera i 300 a 302.10 che la piazza al terzo posto insieme alla koreana Kim. Ben tre salti sopra i 63 punti per l’azzurra che studia e si allena alla University of Miami. Il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato da 65.10, il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 63.00 e l’ultimo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato anch’esso da 63.00. La sua gara era invece iniziata con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato da 58.50.Avanti le imprendibili cinesi Yiwen Chen e Yani Chang, ovviamente candidate a prendersi le due medaglie più importante nel pomeriggio.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Davvero da dimenticare, invece, la semifinale di Elena Bertocchi, che chiude in 18esima e ultima posizione con soli 140.15 punti. Due tuffi sbagliati completamente, il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato da 15.50 e il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato da 27.00 all’interno di una gara in cui comunque anche gli altri tre tuffi non erano stati in ogni caso sufficienti.