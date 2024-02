Kobe è per sempre: rivelata la statua in onore del Black Mamba

L’8-02-24, non è un giorno qualunque per il mondo Nba, in particolare per quello dei Los Angeles Lakers. Sì, perché nella nottata di venerdì è stata rivelata la prima statua in onore di Kobe Bryant, che si trova alla Crypto.com Arena, ex Staples Center, casa della franchigia che ha visto il Black Mamba dominare i parquet della lega prima con la maglia numero 8 e poi con la 24, ecco perché è stata scelta la data di oggi, chiaro richiamo all’ex stella in maglia gialloviola. Durante la cerimonia in cui la statua è stata svelata per la prima volta, Vanessa Bryant, moglie di Kobe, ha dichiarato che è stato suo marito a scegliere la posa della sua rappresentazione. A ricordare il campione Nba presenti anche numerose leggende, tra i quali il suo ex allenatore Phil Jackson e l’ex compagno di squadra Pau Gasol.

Il monumento commemorativo ricorda la storica performance di Kobe contro i Toronto Raptors nel gennaio del 2006, dove mise a segno ben 81 punti davanti al pubblico casalingo, registrando la sua miglior performance della carriera. Oltre che una seconda statua in onore dell’ex campione, questa volta con indosso la maglia numero 24, ne verrà fatta anche con la figlia Gianna, scomparsa anche lei in quel tragico incidente in elicottero nel gennaio del 2020. In occasione della partita disputata nella notte con Denver, terminata 114-106 per la squadra di Nikola Jokic, Lebron James e compagni sono scesi in campo con una maglia celebrativa, e gli spettatori presenti all’arena di LA hanno ricevuto in omaggio la canotta.

Nello studio di TNT, Shaquille O’Neal, storico ex compagno di Kobe, ha dichiarato: «Se avessi un desiderio, vorrei che potessimo parlare con lui in questo momento». Kobe ci ha lasciato troppo presto, ma il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori perché le leggende non muoiono mai. BLACK MAMBA 4 EVER.