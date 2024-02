Tuffi, Mondiali Doha 2024: oro a Quan dalla piattaforma. Storico 5° posto per Jodoin Di Maria

Arriva uno splendido quinto posto per Sarah Jodoin Di Maria nella finale dalla piattaforma ai Mondiali 2024 di Doha. La 24enne italocanadese tesserata per la Marina Militare e seguita dall’allenatore Tommaso Marconi, totalizza 322.15 punti nelle cinque serie di tuffi, senza commettere errori degni di nota per arrivare a una posizione di prestigio. Un risultato che va probabilmente oltre ogni aspettativa e che rappresenta la migliore prestazione iridata di un’italiana in questa specialità. E che arriva a poche ore dalla conquista del pass per i Giochi di Parigi e solamente pochi mesi dopo Fukuoka, quando la nativa di Montreal non era riuscita invece a centrare neanche l’accesso alla finale dopo essersi invece piazzata settima a Budapest nel 2022.

“Sono molto contenta della finale di oggi. Ieri dopo le eliminatorie ero un po’ stanca ma fortunatamente ho recuperato un po’ d’energie – ha dichiarato l’azzurra -. Le prime tre erano inarrivabili ma con Tommaso (Marconi ndr) lavorerò per migliorare e magari raggiungere le avversarie più forti. Adesso mi concenterò sulle Olimpiadi di Parigi: il mio obiettivo è la finale olimpica”.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

Emozionante sfida tra le giovanissime cinesi per l’oro: alla fine prevale la 16enne Hongchan Quan, già campionessa olimpica – che totalizza 436.25 e lascia l’argento alla connazionale Yuxi Chen. Ma degna di nota è anche la prestazione di Andrea Spendolini Sirieix: la 19enne britannica – nata da papà francese e mamma italiana – mette a referto la migliore gara della sua ancora giovane carriera e sbriciola il suo personale con un 377.10 che vale ampiamente la medaglia di bronzo. Anche questa è una ‘prima volta’, dato che la Gran Bretagna mai era riuscita a salire sul podio dalla piattaforma.