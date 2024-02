Stagione finita per Sofia Goggia: si teme la frattura di tibia e perone

Grave infortunio e stagione finita per Sofia Goggia. La campionessa azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento. Si teme la frattura di tibia e perone, in attesa degli accertamenti che svolgerà a Milano. Un infortunio serio che terrà fuori la fuoriclasse bergamasca dalla Coppa del mondo di discesa libera, dove era al momento in testa. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata: Goggia sta per essere trasportata all’ospedale la Madonnina di Milano. I primi soccorsi hanno provveduto ad immobilizzarle la gamba infortunata, e al momento si sta cercando di risolvere il problema della disponibilità di un elicottero per un trasporto rapido.

Come si legge nella prima ricostruzione della Fisi, Sofia Goggia è caduta nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Pontedilegno, inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Non è stata ancora fatta alcuna diagnosi dalla Commissione Medica Fisi che effettuerà gli accertamenti dovuto nelle prossime ore, fa sapere la Fisi. Secondo alcuni presenti, citati dall’Ansa, Goggia è apparsa tranquilla dopo la caduta, ma una volta tolto lo scarpone avrebbe pianto.

IN AGGIORNAMENTO