Tuffi, Mondiali Doha 2024: Lorenzo Marsaglia in finale nel trampolino 3m

Obiettivo raggiunto per Lorenzo Marsaglia che si qualifica per la finale del trampolino 3m maschile ai Mondiali di Doha 2024. Dopo l’argento con carta olimpica nel sincro in coppia con Giovanni Tocci, il 27enne romano chiude la semifinale al dodicesimo posto, l’ultimo valido per il pass per l’atto decisivo. L’avvio è incoraggiante con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato da 65.10. Poi sale di livello con il doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (73.10), prima di un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (63.00). La gara si complica con il quarto tuffo: un errore nel pre-salto nel triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato vale solo 38.50. La testa però è quella giusta e Marsaglia lo dimostra con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 66.30. Infine la chiusura col quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (66.50) che gli consente di entrare tra i primi 12. Errore per Mohamed Farouk nell’ultimo tuffo (53.20) e sedicesimo posto finale per l’egiziano, che si giocava il 12esimo piazzamento con l’azzurro. Comanda ancora una volta il cinese Xie Siyi con 518.00, davanti al connazionale Zongyuan Wang (469.95) e al messicano Osmar Olvera Ibarra (458.35). Alle 16:30 la finale.