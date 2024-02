Nuoto di fondo, Mondiali Doha 2024: Van Rouwendaal, oro e doppietta nella 5km. Gabbrielleschi è 7°, Pozzobon 15°

Niente medaglie per l’Italia nella 5km femminile di nuoto di fondo al porto di Doha, sede dei Mondiali 2024. Giulia Gabbrielleschi chiude al settimo posto, mentre Barbara Pozzobon è quindicesima in una gara che ha visto trionfare ancora una volta l’olandese Sharon Van Rouwendaal, già vincitrice della 10km. Argento per l’australiana Chelsea Gubecka, mentre la brasiliana Ana Marcela Cunha completa il podio. Alle loro spalle Maria De Valdes.

Dopo la vittoria nella 10km, l’olandese prende l’iniziativa e detta l’andatura in avvio di gara. La concorrenza però è agguerrita: Gubecka e Grimes reagiscono subito all’azione della campionessa olimpica della 10km di Rio. Gabbrielleschi lotta per restare nel gruppo di vertice e a quasi metà gara si ritrova al secondo posto, alle spalle di Grimes. Nella bagarre per le prime posizioni la 18enne statunitense esce però dalla lotta per le medaglie. Gubecka guida il gruppo con grande ritmo, ma subisce l’attacco di Van Rouwendaal che in 57:33.90 completa la doppietta iridata con una vera e propria prova di forza nello sprint finale di gara. Ottima chiusura anche di Cunha, che cerca con tutte le sue forze di ricucire sulle prime due della classe, accontentandosi alla fine dello stesso piazzamento di Fukuoka.

Niente da fare per Gabbrielleschi, che non è riuscita a tenere il ritmo delle migliori nel momento decisivo. “Sapevo che sarebbe stata una gara un po’ diversa – le sue parole -, ultimamente ci sono tante nuotatrici di vasca nel fondo. Ho cercato di tenere i piedi della Grimes, non riuscendo però a recuperare sulle prime. Quest’anno ho avuto un po’ di difficoltà, anche dei problemi di ansia da gestire”, ha concluso Gabbrielleschi. Delusa anche Pozzobon, che ripartiva dal quinto posto di Fukuoka: “Qualcosa non ha funzionato, devo capire cosa per migliorare. Non penso di essere a questo livello, penso di valere di più e non sono riuscita a dimostrarlo. Devo tornare a lavorare”.