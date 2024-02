Tuffi, Mondiali Doha 2024: doppietta Cina nella finale maschile dalla piattaforma 10m

di Antonio Sepe 37

Quindicesimo oro per la Cina ai Mondiali di nuoto di Doha 2024. La firma è di Hao Yang, che ha vinto la finale del trampolino 10m maschile con il punteggio di 564.05. A rimarcare il dominio cinese nei tuffi, l’ennesima doppietta visto che la medaglia d’argento è andata a Yuan Cao, staccato di 10.85. Sul gradino più basso del podio infine l’ucraino Oleksii Sereda con 528.65 punti. Preceduti il messicano Willars Valdez (quarto a 505.00) e il canadese Wiens (quinto con 489.20). Delusione Inghilterra con Kohtari e Williams rispettivamente sesto e settimo. Non erano presenti tuffatori italiani nella finale di scena all’Hamad Aquatics Centre di Doha, in Qatar.

