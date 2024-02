Bayer Leverkusen-Bayern Monaco inizia in ritardo: tifosi lanciano oggetti in campo

Caos alla BayArena prima dell’inizio di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, sfida al vertice della Bundesliga 2023/2024. I tifosi, infatti, hanno protestato in modo veemente contro l’ingresso di fondi stranieri nel calcio tedesco e sono state lanciate palline da tennis, oggetti vari e persino un occhio di gomma finto in campo. L’arbitro ha deciso di non far cominciare la partita, poi sembrava tutto pronto per riprendere, quindi i tifosi hanno ricominciato a protestare e non si è cominciato prima di otto minuti di ritardo.

📸 – Someone threw an eyeball on the pitch as well. Bayer Leverkusen vs Bayern Munich still not kicked off. pic.twitter.com/xi77wjiVjb — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 10, 2024