Scherma, Grand Prix fioretto Torino 2024: 14 azzurri nel tabellone principale

A Torino, in occasione del Grand Prix Fie di fioretto maschile, sono 14 gli atleti azzurri qualificati per il tabellone principale. Domani, tra uomini e donne, saranno presenti 32 atleti italiani in pedana. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Daniele Garozzo ed Alessio Foconi sono stati ammessi per diritto di ranking e Giorgio Avola, Davide Filippi, Damiano Di Veroli e Guillaume Bianchi si sono uniti a loro dopo aver completato i propri gironi imbattuti. Hanno superato la prova di qualificazione Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola e Alessio Di Tommaso. Domani, dalle ore 17.30, semifinali e finali saranno trasmesse in diretta da Rai Sport e Sky Sport Max.