Tuffi, Giochi Europei Cracovia 2023: trionfa Wesemann, settimo Tocci. Nono Marsaglia

Alla Diving Arena di Rzeszow è andata in scena la finale maschile del trampolino tre metri valevole per i Giochi Europei 2023 di Cracovia, che non ha sorriso ai colori azzurri. Il tedesco Moritz Linus Wesemann, con un punteggio di 465.40, ha conquistato la medaglia d’oro davanti alla coppia francese composta da Jules Mateo Bouyer (440.15) e da Alexis Jandard (430.70). Non benissimo gli italiani con Giovanni Tocci che è stato in corsa per la vittoria finale fino all’ultimo tuffo, che però ha fallito. Nell’ultima performance, infatti, l’azzurro ha totalizzato soltanto 26.60, che lo ha fatto sprofondare in settima posizione. Soltanto un nono posto per Lorenzo Marsaglia, che ha chiuso con 395.70 punti.