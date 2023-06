Queen’s, Alcaraz: “Sorpreso dal mio livello su erba, De Minaur sta giocando benissimo”

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa della vittoria in semifinale al Queen’s contro Korda con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco: “ Sono sorpreso del livello a cui sto giocando in questo momento. Non mi aspettavo di sentirmi così in soli sei giorni. Sono venuto qui per iniziare ad abituarmi all’erba per essere pronto per Wimbledon. A inizio settimana non mi aspettavo di essere in finale e di giocare a un livello così alto. Quello che ho imparato di più questa settimana è muovermi. Ho iniziato la settimana con dei dubbi sul movimento e su come colpire la palla. In questo momento mi sento un buon giocatore sull’erba”.

Lo spagnolo ha concluso spendendo delle parole sul suo avversario in finale, De Minaur: “Quando era più giovane ha giocato molti tornei con mio fratello. Lo conosco abbastanza bene. La partita che abbiamo giocato a Barcellona è stata piuttosto dura. Ho salvato un match ball con un passaggio pazzesco. Conosco il livello di Alex, sta giocando alla grande. Ha un gioco che si adatta molto bene all’erba. Direi che è il favorito con il livello con cui arriva. Mi godrò la mia prima finale sull’erba e vedrò cosa succede”.