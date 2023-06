Europei Under 21, l’arbitro di Italia-Francia in campo per Spagna-Croazia

di Redazione 32

L’arbitro olandese di Italia-Francia, Allard Lindhout di nuovo in campo agli Europei Under 21. Il fischietto olandese, reduce da una direzione di gara disastrosa nel match degli azzurrini, sta arbitrando Spagna-Croazia, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi del torneo continentale. Nel match di giovedì, Lindhout non aveva visto un rigore per mani di Kalulu, né un fallo nell’azione che ha portato al gol vittoria della Francia. Infine, a completare il tutto, anche un gol fantasma di Bellanova. Non ha di certo aiutato l’assenza di tecnologia: Var e goal line technology sono infatti assenti nella fase a gironi. La designazione di Lindhout per Spagna-Croazia era stata probabilmente già messa in programma dalla Uefa prima di Italia-Francia.