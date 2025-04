Si è conclusa la penultima giornata di gare a Guadalajara, sede della prima tappa stagionale della Coppa del mondo di tuffi. Quattro le finali nella notte italiana, con tre azzurre impegnate. Partiamo dal sincro 3 metri, in cui Chiara Pellacani e Elisa Pizzini hanno chiuso al sesto posto. Buona prestazione per il giovane duo azzurro, che ha offerto una prova costante, mantenendo lungo tutto l’arco della sessione il sesto posto, chiudendo infine con 262.80 punti. Da sottolineare il quarto punteggio parziale nel quarto e penultimo tuffo (60.30), che però non ha permesso loro di guadagnare posizioni.

Il quarto posto delle britanniche Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper non era lontano (275.61), mentre è risultato irraggiungibile il podio. Dominatrici assolute sono ancora una volta le cinesi, con la coppia composta da Yiwen Chen e Yani Chang che è stata l’unica ad andare sopra i 300 punti, e anche nettamente: 323.79 il loro punteggio finale. Alle loro spalle, prova strepitosa delle 14enni padrone di casa, le gemelle Mia Zazil e Lia Yatzil Cueva Lobato, che stampano un clamoroso 298.08, togliendosi la soddisfazione di firmare il miglior punteggio nel primo tuffo (48.00). A completare il podio, infine, le australiane Maddison Keeney e Alysha Koloi (287.85).

Tuffi, Cdm Guadalajara: Jodoin Di Maria 7^ nella piattaforma 10m

Tra le azzurre in gara nella penultima giornata della tappa messicana della Cdm di tuffi c’era anche Sarah Jodoin Di Maria. L’azzurra partiva dal decimo posto conquistato nelle qualificazioni con 279.60 punti. Nella finale, la tuffatrice di origini canadesi si è distinta migliorando in maniera netta quanto fatto vedere nei preliminari. Infatti, Jodoin Di Maria ha conquistato il settimo posto, chiudendo con 288.00 punti. E la partenza aveva fatto sperare anche qualcosa in più visto il quarto e il quinto parziale nei primi due tuffi. Poi, un 43.20 che l’ha penalizzata un po’ scendendo dal quarto al sesto posto, per poi chiudere con due buoni tuffi.

Anche in questo caso si è assistito a una doppietta cinese con Yuxi Chen (419.35) che ha battuto Hongchan Quan (414.40). La britannica Andrea Spendolini Sirieix è la “prima delle umane” con 337.70.

Dominio cinese anche al maschile

Nella notte italiana sono andate in scena anche due finali maschili, anche in questo caso, manco a dirlo, nel segno della Cina. Zifeng Zhu e Zilong Cheng vincono l’oro nel sincro 10m con 449.49 punti, seguiti a 435.45 dai messicani Randal Willars Valdez e Kevin Berlin Reyes, che pagano qualcosa nel secondo salto. Terzi i russi, che hanno gareggiato sotto bandiera neutrale, Ruslan Ternovoi e Nikita Shleikher (400.32). Infine, Zongyuan Wang ha vinto l’oro dal trampolino 3 metri con 540.15, annichilendo la concorrenza: il secondo posto del messicano Juan Manuel Celaya Hernandez, infatti, è a 457.45 punti, mentre il colombiano Luis Felipe Uribe Bermudez è terzo a 452.05 punti.