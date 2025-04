Brian Harman mantiene la testa anche dopo il terzo giro nel Valero Texas Open 2025, valido per il circuito PGA Tour di golf. Il moving day si è rivelato molto insidioso, caratterizzato da un forte vento, tanto che solo in sette sono riusciti a girare sotto par. Si tratta di Andrew Novak, Tom Hoge, Sami Valimaki, Chad Ramey, Maverick McNealy, Alejandro Tosti e Corey Conners. Tutti gli altri hanno girato con score pari o sopra il par. Tra questi anche Harman, che comunque attualmente ha un vantaggio ancora abbastanza ampio con 204 colpi (-12), anche se ridotto da quattro a tre colpi.

Alle sue spalle, infatti, salgono proprio Novak (207 colpi, -9) e Hoge (208 colpi, -8). La previsione per domenica consegna ancora una giornata ventosa. Come visto, a questo punto tutto può cambiare, e Harman dovrà impegnarsi molto per mantenere la leadership.

Texas Open 2025: bene Molinari, è decimo dopo il terzo giro. La classifica

Prosegue anche la buona prova di Francesco Molinari, che in Texas era chiamato alla reazione dopo un avvio di stagione negativo sul circuito. E, in effetti, il 42enne di Torino si sta distinguendo per la costanza che gli permette di occupare attualmente la decima posizione con lo score di 212 colpi (-4), appaiato ad altri sei giocatori, tra cui i già citati Tosti e Conners. Molinari se l’è cavata nel terzo giro chiudendo con score pari e si proietta alla giornata di domenica con rinnovata fiducia.

Di seguito, quindi, la classifica delle prime dieci posizioni dopo il terzo giro.

1. Brian Harman (USA) 204 (-12)

2. Andrew Novak (USA) 207 (-9)

3. Tom Hoge (USA) 208 (-8)

4. Keith Mitchell (USA) 209 (-7)

T5. Sami Valimaki (FIN) 210 (-6)

T5. Chad Ramsey (USA) 210 (-6)

T5. Ryo Hisatsune (JPN) 210 (-6)

T8. Maverick McNealy (USA) 211 (-5)

T8. Denny McCarthy (USA) 211 (-5)

T10. Francesco Molinari (ITA) 212 (-4)

T10. Alejandro Tosti (ARG) 212 (-4)

T10. Zach Johnson (USA) 212 (-4)

T10. Henrik Norlander (SWE) 212 (-4)

T10. Patrick Cantley (USA) 212 (-4)

T10. Corey Conners (CAN) 212 (-4)

T10. Emiliano Grillo (ARG) 212 (-4)