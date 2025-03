Gli Assoluti Indoor Indoor Open di tuffi si apre con il successo di Lorenzo Marsaglia, che ha la meglio nella finale da un metro con 416.65 punti. L’atleta allenato da Benedetta Molaioli per Marina Militare e Aniene spodesta Stefano Belotti, che termina al quinto posto. Al termine della quinta serie, Marsaglia vantava abbondante vantaggio con 339.85, con il suo compagno di sincro Giovanni Tocci all’inseguimento con 404.70. “A Torino ho trovato l’ambiente ideale per gareggiare. Io e Giovanni ci alleniamo insieme e oggi ci siamo divertiti. E’ stata una grande sfida. Ho deciso di non fare programmi ma valutare anno per anno il mio stato di forma”, commenta Marsaglia.

Elisa Pizzini si conferma campionessa italiana dai tre metri. La tuffatrice delle Fiamme Gialle e Aniene conclude la gara con 277.80 punti. Alle sue spalle c’è un’altra romana, Elettra Neroni, mentre chiude i podio Matilde Borello. “E’ stata una bella gara contro delle avversarie che non hanno mollato fino all’ultimo tuffo – dice Elisa Pizzini – Nel preparare questa gara ho curato soprattutto l’aspetto mentale e poi ho fatto la corsa su me stessa. Sono contenta dell’andamento regolare dei miei tuffi”.

Dalla piattaforma, è Simone Conte a spuntarla. Il campione del mondo juniores si impone con 390.30 punti, grazie a un’ottima prestazione al quinto salto, in cui completa un triplo e mezzo avanti carpiato che lo proietta in cima alla classifica. Seconda piazza per Riccardo Giovannini e terza posizione per l’italo-peruviano Leonardo Torres Garcia. “Sono molto contento perché sono riuscito a ripetere in gara i tuffi provati in allenamento – dichiara Simone Conte – Vorrei ringraziare il corpo della Marina Militare che mi permette di essere un atleta. Torino è una città in cui avevo già gareggiato e trovo che la piscina Stadio Monumentale sia il luogo ideale dove svolgere delle competizioni della nostra disciplina”.

LE PAROLE DI TANIA CAGNOTTO

La vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Tania Cagnotto, insieme al presidente della FIN Piemonte Gianluca Albonico, il plurimedagliato olimpico Giorgio Cagnotto e il tre volte campione olimpico Klaus Dibiasi hanno premiato i campioni d’Italia della prima giornata di gare. “Dal 2017 sono cambiate tante cose – ricorda Tania Cagnotto – Qui ho fatto l’ultimo tuffo della mia carriera, l’unico a bomba non sapendo di aspettare già Maya. Sono diventata vice presidente federale a settembre dell’anno scorso. E’ per me un nuovo ruolo ed ho da imparare tante cose. Passare da atleta ad un incarico dirigenziale non è stato facile ma spero di essere di aiuto e farò del mio meglio per riuscirci. A Parigi abbiamo ottenuto tanti quarti posti e a questi ragazzi potrei raccontare bene cosa si prova: in quei momenti bisogna pensare positivo e lavorare al meglio per l’Olimpiade successiva. Secondo me con quei quarti posti abbiamo dato comunque dei segnali forti. Attualmente la nostra squadra è giovane e competitiva; capisco cosa significa arrivare ad un passo dal podio ma adesso abbiamo del tempo per poter lavorare e migliorarci”.

Programma e risultati della 1 giornata – venerdì 28 marzo

Finali

Trampolino 1 metro M (6 tuffi)

1. Lorenzo Marsaglia (GS Marina Militare / CC Aniene) 416.65

2. Giovanni Tocci (CS Esercito / AQA Cosenza) 404.70

3. Matteo Santoro (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 384.00

Trampolino 3 metri F (5 tuffi)

1. Elisa Pizzini (Fiamme Gialle Nuoto / CC Aniene)

2. Elettra Neroni (GS VVF Fiamme Rosse / Carlo Dibiasi) 244.75

3. Matilde Borello (Blu 2006 Torino) 240.60

Piattaforma M (6 tuffi)

1. Simone Conte (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) 390.30

2. Riccardo Giovannini (Fiamme Oro) 378.30

3. Leonardo Torres Garcia (CS Carabinieri) 374.05