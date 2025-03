Ottima partenza per Andrea Pavan nell’Hero Indian Open 2025, torneo del DP World Tour che si svolge a Nuova Delhi sul difficile percorso del DLF Golf & Country Club (par 72). Il classe 1989 è infatti terzo dopo i primi due round, a due soli colpi dalla coppia che guida la classifica. Al comando infatti ci sono lo spagnolo Eugenio Chacarra e il giapponese nonchè campione in carica Keita Nakajima, entrambi con un totale di -4. Pavan è terzo a -2 con altri quattro giocatori: il thailandese Kiradech Aphibarnat, lo svedese Jens Dantorp, l’inglese Matthew Jordan e l’olandese Joost Luiten.

Il percorso della capitale indiana si sta confermando come ogni anno molto selettivo, dal momento che solo 14 giocatori si trovano sotto par dopo le prime 36 buche e che il taglio è caduto addirittura a +6. Pavan è stato davvero brillante nel secondo round, con un giro in 69 colpi che è stato migliorato solo dal sontuoso 66 di Nakajima, con quest’ultimo reduce dal secondo posto del Singapore Open di pochi giorni fa e quindi in grande forma. La prestazione dell’azzurro viene avvalorata dal fatto che solo dieci giocatori tra i 132 che hanno chiuso il secondo round sono riusciti a girare sotto par nella giornata di venerdì.

Gli altri italiani: bene Molinari, fuori Migliozzi e Laporta

Segnali molto incoraggianti anche da Edoardo Molinari, che al momento è 15° in stretto par. Il maggiore dei due fratelli è in fase di rientro dopo aver subito un intervento alla mano, ma sembra subito in palla e capace di esprimere un gioco di livello su un campo oltremodo selettivo. Purtroppo invece sono usciti al taglio sia Francesco Laporta che Guido Migliozzi: il primo è rimasto fuori per un solo colpo chiudendo a +7, mentre il secondo ha completato le 36 buche con un totale di +9. Entrambi pagano a carissimo prezzo il secondo giro, chiuso da Laporta in 79 colpi e da Migliozzi in 80 dopo che tutti e due si erano ben districati tra le difficoltà della prima giornata.

La terza giornata prenderà il via alle 2:30 della notte italiana tra venerdì e sabato. Pavan partirà alle 12:38 locali (le 8:08 italiane) in compagnia di Matthew Jordan, mentre Molinari inizierà il suo giro alle 6:52 italiane insieme al norvegese Andreas Halvorsen. Gli appassionati potranno seguire l’Hero Indian Open 2025 in diretta tv su Sky Sport Golf a partire dalle 9:00, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now. Il torneo, secondo evento dell’Asian Swing del DP World Tour, mette in palio un montepremi complessivo di 2.250.000 dollari.

PGA Tour, Manassero 19° dopo il primo giro in Texas

Nel mentre prosegue anche la stagione del PGA Tour, con il Texas Children’s Houston Open. Sui green del Memorial Park Golf Course in campo quattro tra i primi 20 del mondo, ma soprattutto il numero uno e due del ranking mondiale. Il numero uno Scottie Scheffler è quattordicesimo dopo la prima giornata, mentre il numero due Rory McIlroy è partito un po’ più in sordina ed è oltre la cinquantesima posizione in stretto par.

Buona partenza per Matteo Manassero, che ha chiuso il suo primo giro in -2 che gli vale la diciannovesima posizione. Il veneto, alla settima presenza stagionale negli Stati Uniti, cercherà di trovare quella continuità che finora gli è mancata. Al momento il suo miglior risultato nel 2025 è il 25° posto del Farmers Insurance Open. Più in difficoltà Francesco Molinari, che dovrà cercare la rimonta per superare il taglio dopo il +2 iniziale che lo pone oltre la centesima posizione. Il campione dell’Open Championship 2018 è alla quinta apparizione stagionale sul PGA Tour, senza finora aver brillato con due tagli mancati e due piazzamenti di rincalzo.

Il montepremi è di 9.500.000 dollari, con il vincitore che se ne porterà a casa 1.710.000. Il Texas Children’s Houston Open sarà teletrasmesso in diretta da Discovery Plus e da Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: venerdì 28 marzo, dalle ore 21 alle ore 24; sabato 29, dalle ore 18 alle ore 23; domenica 30, dalle ore 19 alle ore 24.