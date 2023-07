Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Pellacani e Bertocchi in finale dai 3 metri. C’è la carta olimpica per l’Italia

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi continuano il loro meraviglioso Mondiale 2023 in quel di Fukuoka e sono entrambe in finale nella gara individuale dai 3 metri. Ma soprattutto, dopo quello ottenuto nel sincro, arriva un altro pass olimpico non nominale per l’Italia, grazie proprio all’accesso in finale di Elena Bertocchi, dato che la giovane romana era già riuscita a raggiungere l’obiettivo lo scorso mese agli European Games di Cracovia. Un traguardo enorme per Bertocchi, considerando l’operazione chirurgica di qualche mese fa per risolvere i problemi alla schiena e i pochi allenamenti in vista di questo appuntamento iridato.

Chiara Pellacani è protagonista di una gara solidissima, con una tranquilla posizione in top-10 difesa dalla prima all’ultima rotazione. La giovane atleta romana chiude con un punteggio totale di 304.95 che le regala il settimo posto. E splendida è la parte finale di gara di Elena Bertocchi, che dopo i primi tre tuffi condizionati da qualche imperfezione piazza un 63.00 con il doppio e mezzo rovesciato carpiato e uno straordinario 67.50 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. Per lei un totale di 303.05 e l’ottava posizione in classifica. Al comando c’è Yiwen Chen seguita da Yani Chang e dalla nipponica Sayaka Mikami.

“Ci godiamo questo momento, è stata una giornata lunghissima. Avevamo poche energie, ma siamo riuscite ad utilizzarle al meglio. Domani mattina avremo l’opportunità di dormire e riposare, così da avere poi energie per la finale” ha dichiarato Chiara Pellacani nel post-gara ai microfoni Rai. Ancora più entusiasta e incredula Elena Bertocchi: “Sono arrivata qui che neanche sapevo se avrei partecipato alla gara individuale. Non me l’aspettavo assolutamente, sono molto contenta. Dal non voler fare la gara ad ottenere il pass olimpico è una bella soddisfazione. Da settembre si inizia a preparare i Giochi di Parigi, il vero obiettivo del 2024″.