Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Italia chiude al 7°posto il mixed team event

L’Italia non va oltre la settima posizione nel team event dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka 2023. Il quartetto composto da Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia, Sarah Jodoin Di Maria e Eduard Timbretti Gugiu totalizza uno score di 365.85 ben lontano dalle posizioni di vertice. Un discorso per le medaglie che di fatto non è mai stato aperto dalla squadra azzurra, sempre costretta a rincorrere sin dalle prime fasi di questo evento mixed in cui ci si tuffa sia dal trampolino dei 3 metri che dalla piattaforma. L’oro va alla Cina guidata dal baby fenomeno 16enne Yuming Bai: un totale di 489.65 per loro, davanti ancora ad uno splendido Messico (455.35) che sta ottenendo tante medaglie dalla piscina dei tuffi. Il bronzo invece va alla Germania (432.15) che riesce a stare davanti ad Australia e Stati Uniti.

“Siamo abbastanza soddisfatti, non è stata una gara indimenticabile ma non non abbiamo commesso errori grossolani. Il mio doppio e mezzo indietro poteva essere fatto meglio, però va bene così. Ero rilassata dopo la medaglia di ieri nel sincro, ma ho accusato anche un po’ di stanchezza. Domani potrò riposare e giovedì avrò l’individuale dai 3 metri” ha dichiarato ai microfoni della Rai Chiara Pellacani al termine della gara.

