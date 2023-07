Serie B, Lecco fa ricorso al Tar per la riammissione al campionato

Il Lecco non ci sta e annuncia il ricorso al Tar del Lazio. Dopo il responso del Collegio di Garanzia del Coni, la società “assistita dagli Avvocati Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari, ribadirà la propria posizione e la correttezza del proprio operato, avendo agito secondo le norme vigenti, e chiederà la riammissione al campionato di Serie B 2023/24 – si legge nella nota ufficiale – La Calcio Lecco 1912 crede fermamente nel valore del merito sportivo e del risultato sul campo, elementi fondamentali che devono essere valorizzati in ogni aspetto della competizione. Restiamo grati ai nostri tifosi, ai nostri giocatori a tutto lo staff e a tutti coloro che ci sostengono in questo percorso, assicurando loro che la Calcio Lecco 1912 farà tutto il possibile”.