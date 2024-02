Mondiali Doha 2024, Bertone: “Italtuffi squadra con la S maiuscola, andremo a Parigi per divertirci”

Non può che essere positivo il bilancio dei Mondiali di Doha 2024 per quanto riguarda l’Italtuffi, che ha festeggiato due medaglie d’argento, entrambe dal trampolino da tre metri con Tocci/Marsaglia e Pellacani/Santoro. “Siamo una squadra con la S maiuscola. Abbiamo fatto incetta di pass olimpici, otto individuali e due nel sincro, e andremo a Parigi per divertirci” ha dichiarato il ct Oscar Bertone. Sulle prestazioni di Chiara Pellacani, invece: “Stava vivendo un momento complicato dopo le difficoltà nelle gare dal trampolino, perciò ho chiesto alla squadra di stringersi intorno a lei. I ragazzi l’hanno aiutata e insieme sono riusciti a sorridere. Siamo stati bravi ad approfittare degli errori di Gran Bretagna e Corea del Sud e a stare sul pezzo“.