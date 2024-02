Udinese, Cioffi: “Obiettivo 40 punti, Giannetti gioca”

Il tecnico dell’Udinese Cioffi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di Torino contro la Juventus: “Siamo in forma e motivati. Siamo concentrati solo sulla partita di lunedì. Nella nostra testa ci sono solo i 40 punti, se poi ne basteranno di meno, meglio per noi. La Juventus non entrerà in campo sottovalutandoci, sarà una partita vera. Affrontiamo la prima della classe per mentalità e che arriva dalla sconfitta con l’Inter. Ci faremo trovare pronti”.

Sulle scelte di formazione: “Lucca mi piace perché è determinato e propositivo. Non ci possiamo permettere attaccanti indolenti. Lui corre molto e si sacrifica tanto per la squadra. Giannetti ha fatto bene e giocherà. Brenner sta migliorando velocemente. Davis è pronto ma va gestito. Success non è stato bene e sta recuperando. Sulla fascia ho dei dubbi ma li scioglierò all’ultimo. Ultimamente i cambi non hanno inciso come dovevano”.