L’élite mondiale dei tuffi sarà in gara in Cina, presso il Beijing National Aquatics Center, per le Super Final, che chiuderanno il circuito di Coppa del Mondo. Le gare sono previste dal 2 al 4 maggio e vedranno la partecipazione per le prove individuali dei 12 migliori atleti (8 per il sincro) delle prime due tappe di Guadalajara (dal 3 al 6 aprile) e di Windsor (dal 10 al 13 aprile). Sono sei gli azzurri qualificati: Stefano Belotti (Fiamme Gialle/Bergamo Tuffi), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi) e Matteo Santoro (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi). Nello staff, oltre a Oscar Bertone, il tecnico Tommaso Marconi e il fisioterapista Ciro Orabona.

IL FORMAT E IL MONTEPREMI

Si parte con la fase ‘head to head’. I tuffatori saranno abbinati in base alla loro posizione in classifica: di conseguenza, il primo del ranking affronterà il dodicesimo, mentre il secondo della classe dovrà vedersela con l’undicesimo. Ogni atleta sceglierà tre tuffi da eseguire e quello con il punteggio totale più basso verrà eliminato, mentre i migliori sei accederanno alla semifinale. I punti dei testa a testa saranno conteggiati anche in semifinale, dove verranno formati due gruppi da tre. I peggiori chiuderanno in anticipo il loro cammino, mentre i migliori quattro prenderanno parte alla finalissima, dove non verranno presi in considerazione i punti accumulati nei turni precedenti. I finalisti dovranno eseguire l’intero programma di tuffi (6 per gli uomini, 5 per le donne) con una start list che seguirà l’ordine inverso della classifica della semifinale. Il vincitore di ogni gara riceverà 25.000 euro, mentre il secondo dovrà ‘accontentarsi’ di 20.000. Quindicimila saranno invece destinati al terzo classificato. L’ultimo classificato riceverà invece 2.000 euro.

Occhi puntati su Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri donne. La prima avversaria della classe 2002 azzurra sarà la svizzera Michelle Heimberg, mentre il primo ostacolo per Sarah Jodoin Di Maria nella piattaforma sarà la messicana Alejandra Estudillo Torres. Sfida di lusso invece per Matteo Santoro che dovrà vedersela con il britannico Jack Laugher dai 3 metri. Sfida al fortissimo cinese Zilong Cheng invece per Riccardo Giovannini dalla piattaforma.

FASE HEAD TO HEAD

GRUPPO 1

• Tuffatore 1° vs Tuffatore 12°

• Tuffatore 4° vs Tuffatore 9°

• Tuffatore 5° vs Tuffatore 8°

Group 2

• Tuffatore 2° vs Tuffatore 11°

• Tuffatore 3° vs Tuffatore 10°

• Tuffatore 6° vs Tuffatore 7°