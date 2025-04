Roma ospiterà per la terza edizione di fila l’ultima tappa del Giro d’Italia. L’appuntamento è fissato per domenica 1° giugno, quando la Corsa Rosa si concluderà proprio tra le strade della Capitale e sarà una tappa speciale, dedicata a Papa Francesco, scomparso pochi giorni fa. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina in Campidoglio, dove il presidente di RCS, Urbano Cairo, ha spiegato la decisione: “Sarà una tappa totalmente dedicata al Papa, che era un grande amante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sarà un momento molto emozionante“.

Il percorso della tappa finale

La tappa partirà simbolicamente dalle Terme di Caracalla, poi il gruppo attraverserà i Giardini Vaticani e raggiungerà Santa Marta, dove verrà dato il via ufficiale. Si arriverà quasi sicuramente in volata, come fatto anche nelle passate edizioni per lo sprint conclusivo, sempre vinto da grandi nomi: l’anno scorso infatti si impose Tim Merlier, mentre nel 2023 fu la volta dell’ultima vittoria rosa di Mark Cavendish. “Siamo orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo il gran finale, non era mai successo – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri -. Roma offre uno scenario ideale e il passaggio in Vaticano quest’anno ha un significato ancora più profondo“.

L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha ricordato il lavoro fatto negli ultimi anni: “L’arrivo del Giro è una di quelle sfide che volevamo vincere. A Roma non fai ‘l’arrivo’, ma un ‘grande arrivo’, una grande tappa che è spot per la Capitale e per il Paese. Nella prima edizione, tra tanto scetticismo, venne il presidente della Repubblica, ci fu un trionfo rinascita di rinnovato orgoglio cittadino. Ora è una scommessa vinta, è una grande festa del popolo“.