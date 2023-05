Triathlon, World Championship Series 2023: sale l’attesa per la tappa di Cagliari

Le World Triathlon Championship Series 2023 fanno tappa in Italia per il secondo anno consecutivo, in particolar modo a Cagliari. La presentazione ufficiale dell’evento ci sarà giovedì 25 maggio alle ore 11.30, presso l’assessorato del turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna; è prevista la presenza dell’assessore Giovanni Chessa, del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, del presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, del rappresentante di World Triathlon Eric Angstadt e del general manager dell’evento Sandro Salerno.

Tutti i principali specialisti del triathlon prenderanno parte alla tappa di Cagliari, dove l’Italia sarà rappresentata da Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla, Nicolò Strada, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane. La prima competizione a prendere il via, sabato 27 maggio alle 11, sarà quella femminile, mentre la partenza della gara maschile è prevista per le 15.15.