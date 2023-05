Tottenham, Slot in pole per la panchina

L’allenatore del Feyenoord campione d’Olanda Arne Slot è in pole per la panchina del Tottenham della prossima stagione. La società olandese, dopo aver offerto un contratto da 4 milioni di euro a stagione, sarebbe ormai rassegnato a perderlo, stando a quel che riporta Sky. L’allenatore infatti è tentato dalla chance in Premier League e per ora è in vantaggio sugli altri candidati: Ange Postecoglu, Roberto De Zerbi, Marco Silva e Thomas Frank. Slot a inizio stagione ha detto no al Leeds dopo l’esonero di Marsch e sarebbe nettamente in vantaggio.