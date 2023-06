Triathlon, quattro medaglie per gli azzurri agli Europei di Madrid

Sono iniziati con quattro medaglie per l’Italia gli Europe Triathlon Championships di Madrid: le prime competizioni in programma erano quelle di paratriathlon e sono arrivati due bronzi. Il primo lo hanno conquistato Francesca Tarantello e la guida Silvia Visaggi nella gara riservata alla categoria PTVI e che è stata vinta dalla spagnola Susana Rodriguez, mentre al secondo posto si è piazzata la francese Annouck Curzillat. Inoltre, Anna Barbaro e la guida Beatrice Taverna sono giunte sul traguardo al nono posto. Il secondo bronzo, nella categoria PTS2, lo ha ottenuto Gianluca Valori, preceduto dall’olandese Maurits Morsinsk e dal francese Jules Ribstein. Poi sono scesi in gara gli Age Group e altre due medaglie le hanno conquistate Gherardo Mercati, oro nella categoria 80-84 anni, e Nicoletta Tonizzo, che ha invece conquistato l’argento nella categoria 60-64, e nella quale la vittoria è andata alla britannica Hilary Briggs. Sono poi tornati a gareggiare i paratriatleti della categoria PTWC e Rita Cuccuro ha sfiorato il podio, mancandolo di un solo secondo e giungendo quarta sul traguardo. Giovanni Achenza si è, invece, piazzato al quinto posto.