Casini: “Lo Scudetto del Napoli alzerà ancora il livello della Serie A”

Lo Scudetto del Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta ha riportato nel capoluogo campano un grandissimo entusiasmo, figlio della fede che i tifosi hanno da sempre messo nella squadra azzurra. Lo scudetto del Napoli eleva ancora di più il calcio italiano, che oltre alle solite big storiche, ora e per il futuro potrà contare anche sulla squadra di Aurelio De Laurentiis. Su questa lunghezza d’onda si sono mosse le parole rilasciate ad Il Mattino di Lorenzo Casini, Presidente della Lega di Serie A.

Le parole di Casini: “Lo Scudetto del Napoli vuole dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del campionato. Aumentano l’attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia. E questo porterà tutte le altre squadre a rafforzarsi, innalzando ancor di più il livello medio del torneo. È stata la squadra di Spalletti nel suo insieme a colpire tutti, per il modo di giocare, per lo spettacolo creato e per la coralità messa in campo in ogni partire. A partire dal capitano Di Lorenzo, un esempio di percorso formativo sportivo italiano“.