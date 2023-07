Triathlon, nove azzurri élite convocati per Amburgo: in palio anche carte olimpiche per Parigi

Il triathlon si appresta a vivere un fine settimana molto intenso in quel di Amburgo, dove da giovedì a domenica sono in programma i World Triathlon Junior Championships, il mondiale mixed relay U23/Junior , la tappa della World Triathlon Championship Series e per concludere la World Triathlon Mixed Relay Championships. Proprio quest’ultima gara, al via domenica alle 14:15, metterà in palio anche carte olimpiche in vista dei prossimi Giochi di Parigi 2024. Sono nove gli azzurri elite che comporranno il Team Italia: Verena Steinhauser (G.S Fiamme Oro), Ilaria Zane (Overcome), Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri/Valdigne Triathlon), Myral Greco (G.S. Fiamme Azzurre/Minerva Roma), Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre /Minerva Roma), Michele Sarzilla (DDS/7MP), Gianluca Pozzatti (707), Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Nicolò Strada (C.S. Carabinieri / Raschiani Triathlon Team).