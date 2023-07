Triathlon, Mondiali super sprint Amburgo 2023: Steinhauser manca accesso alla finale per il podio

Si chiudono i Mondiali super sprint di Amburgo 2023 e con il format eliminator vengono incoronati i campioni nella World Triathlon Sprint e Mixed Relay Championships Series Hamburg: si tratta in campo maschile di Hayden Wilde (Nzl) e al femminile di Cassandre Beaugrand (Fra). L’azzurra Verena Steinhauser, che aveva superato la prima eliminatoria arrivando decima e dunque tra le venti che passavano il taglio, non è riuscita a superare indenne la seconda finale di qualificazione, arrivando tredicesima in una gara in cui invece sarebbe potuto bastare quel decimo posto ottenuto poco prima. Al maschile, invece, nessun azzurro aveva centrato il pass per le finali di oggi.