Triathlon, Mondiali super sprint Amburgo 2023: la Germania vince la staffetta mista, Italia nona

Nono posto per l’Italia ai Mondiali super sprint di Amburgo 2023 di triathlon nella staffetta mista. A trionfare in questa gara che alla prima classificata assegnava quattro pass olimpici, due femminili e due maschili, per le Olimpiadi di Parigi 2024, è proprio la Germania padrona di casa, che chiude in 1.22.08 grazie all’ottima prova di Hellwig, Koch, Henseleit e Lindermann. Sul podio salgono la Nuova Zelanda e la Svizzera, mentre l’Italia chiude in nona posizione con il crono di 1.23.41, un po’ al di sotto delle attese, visto che Michele Sarzilla parte bene, così come Ilaria Zane, mentre Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser alzano leggermente i tempi rispetto ai compagni di relay.