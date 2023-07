Skateboarding, Campionato Italiano Park: titoli assoluti 2023 a Fanelli e Zarattini

Filippo Fanelli e Lucrezia Zarattini hanno trionfato nella gara dei Senior al Lido di Ostia, dove sono stati assegnati i titoli assoluti 2023 del Campionato Italiano Park. Il The Spot Skatepark ha inoltre ospitato la gara Junior Maschile, con la vittoria che è andata a Edoardo Poggio. Proprio i più giovani hanno potuto assaporare un palcoscenico che tra pochi mesi verrà calcato da tutti i migliori atleti di categoria: ad ottobre andranno infatti in scena i prossimi Campionati Mondiali Park, validi come tappa di qualificazione olimpica.

“Il livello della competizione si è alzato notevolmente, soprattutto nella categoria junior. Il team azzurro segue con particolare interesse questo settore, nella speranza di portare i giovani atleti a livello dei senior già affermati – ha dichiarato il ct Galli – Il contest ha fornito importanti input e ha messo in evidenza un livello generale in crescita. Siamo soddisfatti delle indicazioni avute“.