Formula E, risultati e classifica E-Prix Roma 2023 gara-2: ordine di arrivo, vince Dennis

Jake Dennis vince gara-2 dell’E-Prix Roma 2023 valevole per il Mondiale di Formula E. Tra le strade della Capitale, è il pilota della scuderia Andretti ad avere la meglio, approfittando dell’errore di Mitch Evans. Il vincitore di gara-1 provoca un incidente in cui coinvolge anche Nick Cassidy e così Dennis può approfittare per portarsi in testa alla classifica proprio su questi ultimi due. Sul podio anche il francese Norman Nato e il britannico Sam Bird. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO TOP-10 E-PRIX ROMA GARA-2