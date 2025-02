La Coppa del Mondo 2025 di triathlon ha ufficialmente preso il via nella notte italiana, con la prima tappa ospitata dalla Nuova Zelanda. La prova – in scena ad Ahuriri Beach a Napier – ha visto due azzurre in gara: Verena Steinhauser delle Fiamme Oro e l’atleta Jesolo TRIATHLON Ilaria Zane. Steinhauser ha ottenuto la sesta posizione con 57’13”, mentre Zane ha chiuso la top-10 con 57’46”.

La gara prevedeva una distanza sprint di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. Entrambe le atlete tricolori sono uscite nel secondo gruppo dalla frazione di nuoto: Steinhauser nona e Zane in quattordicesima piazza. Superata la prima transizione, le azzurre si sono inserite nel primo gruppo inseguitore di un sestetto di testa già in vantaggio. Le sei battistrada – Goodisson, Roderick, Clarke, Ridenour, Jeffcoat e Thorpe – hanno raggiunto il T2 con circa un minuto di vantaggio sulle due italiane.

Nella corsa finale, Jeffcoat, Thorpe e Ridenour sono state protagoniste di una serrata lotta per la vittoria. Il successo è stato ottenuto in volata dalla canadese Desirae Ridenour, seguita dall’australiana Emma Jeffcoat. Il podio è stato completato dalla neozelandese Ainsley Thorpe. La Coppa del Mondo di triathlon tornerà in scena a maggio con la gara di Chengdu, in Cina, e la tappa in Uzbekistan, in scena a Samarcanda. Il calendario ha subito una modifica, con le tappe di Vina del Mar e di Brasilia – inizialmente previste ad aprile – rimandate a data da destinarsi. La World Cup di triathlon farà tappa anche in Italia, con un appuntamento in programma a Roma tra il 4 e il 5 ottobre.

LA CLASSIFICA DELLA GARA

Desirae Ridenour CAN 00:56:24 Emma Jeffcoat AUS 00:56:26 Ainsley Thorpe NZL 00:56:33 Erika Ackerlund 00:57:05 Eva Goodisson NZL 00:57:05 Verena Steinhauser ITA 00:57:12 Ellie Hoitink AUS 00:57:17 Richelle Hill AUS 00:57:18 Erica Hawley BER 00:57:26 Ilaria Zane ITA 00:57:45

TRIATHLON, WORLD CUP – IL CALENDARIO 2025

Febbraio 22-23 Napier

[Marzo 22 Coppa del mondo indoor Lievin]

Maggio 10 Chengdu

Maggio 24-25 Samarcanda

Giugno 21-22 Huatulco

Giugno 28-29 Saidia

Luglio 5-6 Tiszaujvaros

Settembre 20-21 Valencia

Ottobre 4-5 Roma

Novembre 1-2 Tong-yeong

Novembre 8-9 Miyazaki

TBD Vina del Mar

TBD Brasilia