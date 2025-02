All’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowieck, in Polonia, si è chiuso il penultimo appuntamento stagionale di Coppa del mondo di pattinaggio di velocità. Nella mass start femminile arriva un altro ottimo piazzamento da parte di Francesca Lollobrigida, ancora sul podio in seconda posizion dietro all’olandese Marijke Groenewould che vince quasi al fotofinish in 8:20.34 contro l’8:20.48 della veterana azzurra, la quale si mette invece alle spalle la canadese Ivanie Blondin. In classifica generale sale al quarto posto Lollobrigida, che con i suoi 179 punti insegue la statunitense Mia Manganello – attualmente terza a 199 – e a poca distanza la cinese Binju Yang a 202. Prima con un ampio margine la dominatrice di specialità e già citata Groenewould con 280. Con il risultato odierno, Lollobrigida ha raggiunto Enrico Fabris al secondo posto d’ogni tempo fra gli atleti italiani con più piazzamenti nelle prime tre posizioni nel massimo circuito mondiale. Solo Chiara Simionato (35 podi) ne ha ottenute di più.

L’altro podio di giornata per l’Italia porta la firma di Andrea Giovannini, anche lui nella mass start. L’azzurro è terzo in 7:48.57 al termine di una gara avvincente che ha premiato il sudcoreano Seung-Hoon Lee in 7:48.05 davanti all’olandese Bart Hoolwerf in 7:48.51. Quattordicesima piazza per Daniele Di Stefano in 7:50.26. In classifica generale i due azzurri continuano a ricoprire posizioni interessanti. Giovannini è quarto con 210 punti, Di Stefano subito dietro con 207; guida Hoolwerf con 224 avanti a Swings e Loubineaud.

Le altre gare

Nei 500 maschili successo del kazako Yevgniy Koshkin davanti al canadese Laurent Dubreuil e al polacco Marek Kania, mentre sulla stessa distanza – nella gara femminile – si impone la statunitense Erin Jackson sull’olandese Suzanne Schulting e sulla padrona di casa Andzelika Wojcik. Dodicesima posizione finale per la nostra Serena Pergher. Nella sprint a squadre femminile vittoria della Polonia ai danni di Canada e Olanda, mentre in quella maschile successo degli Stati Uniti su Corea del Sud e Cina.

Le gare di Division B

Nelle gare di Division B da segnalare la settima piazza conquistata da Giorgia Aiello nei 500 donne vinti dall’olandese Michelle De Jong davanti alla connazionale Chloé Hoogendoorn e alla cinese Jingziqian Wang. Nell’equivalente prova maschile – vinta dal nipponico Katsuhiro Kuratsubo – non riesce ad andare oltre il quindicesimo posto David Bosa. Vittorie anche per la sudcoreana Ji-Woo Park nella mass start donne e per il danese Viktor Hald Thorup in quella maschile.