Triathlon, Coppa del Mondo: cinque azzurri selezionati per l’ultima tappa in Cile

Con l’ultima tappa in Cile, a Vina del Mar, cala il sipario sul circuito di Coppa del Mondo di triathlon per la stagione 2023, che ha riservato tante soddisfazioni storiche per i colori azzurri. L’area tecnica ha selezionato per la World Triathlon Cup Vina del Mar, in programma domenica 12 novembre, cinque azzurri: Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Beatrice Mallozzi, Angelica Prestia e Myral Greco. Durante la trasferta gli atleti saranno supportati da Andrea Gabba, Coordinatore Sviluppo Italia. Le partenze delle gare, che si svolgeranno su distanza sprint con giro unico di 750 metri di nuoto, tre giri da 6 chilometri di ciclismo e due giri da 2,5 km di corsa, sono fissate per le 9:45 quella femminile (ore 13:45 italiane) e per le 11:30 quella maschile (ore 15:30 italiane).