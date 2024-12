Si chiama winter triathlon, prevede una prova di corsa, una di ciclismo e una di sci di fondo, senza interruzione, e nel 2025 i campionati mondiali di questa disciplina si terranno nuovamente in Italia, a Cogne, in Val d’Aosta. “World Triathlon è lieta di annunciare che la pittoresca località alpina di Cogne, in Italia, ospiterà i Campionati mondiali di triathlon invernale a febbraio 2025. Situata nella Valle d’Aosta, nel nord Italia, Cogne ha accolto anche nel 2014 i Campionati mondiali di triathlon invernale ed è pronta a fare un passo avanti ancora una volta e seguire le orme di Pragelato, un’altra località invernale italiana che ha ospitato i Campionati mondiali di triathlon invernale lo scorso anno”, si legge nella nota della federazione internazionale. La rassegna inizierà venerdì 21 febbraio 2025 con i Campionati mondiali di duathlon invernale riservati alle categorie Atleti Elite, U23 e Junior che si sfideranno in un format composto da due giri di corsa e due giri di sci di fondo. Sabato 22 entreranno nel vivo i Campionati mondiali di triathlon invernale con la gara che sarà così composta: la corsa sulla neve di 8 km, mountain bike sulla neve di 12 km e sci di fondo di 12 km.

LE DICHIARAZIONI

“È fantastico tornare in una sede che undici anni fa si è dimostrata un ospite superbo per il Winter Triathlon, ed è ora pronta a ospitare l’evento con più partecipanti e più gare, dimostrando come il nostro sport invernale stia crescendo. Vogliamo ringraziare la Federazione Italiana per il suo incrollabile impegno per il winter triathlon. Il loro continuo supporto è stato determinante per la crescita e il successo dei nostri Campionati del Mondo, e siamo immensamente grati per la loro collaborazione nel riportare questo entusiasmante evento in Italia, questa volta a Cogne”, le dichiarazioni del presidente di World Triathlon, Antonio F. Arimany. “La Federazione Italiana Triathlon è incredibilmente orgogliosa di ospitare, ancora una volta, i Campionati del Mondo di Triathlon Invernale. Crediamo fermamente che il Triathlon Invernale sia fondamentale per rendere il nostro sport ancora più popolare e continueremo a investire nella sua crescita. Per l’edizione del 2025, torneremo a Cogne, dopo undici anni. Una location mozzafiato con una lunga tradizione di sci di fondo. Dopo le edizioni di Cogne (2014), Asiago e Pragelato lo scorso anno, sarà di nuovo Cogne ad ospitare uno straordinario lungo weekend di Triathlon Invernale, appena un anno prima delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina”, ha aggiunto Riccardo Giubilei, Presidente della Federazione Italiana Triathlon.

LA STORIA DELLA DISCIPLINA

L’origine del Winter Triathlon va ricercata negli anni ’80, ma il primo mondiale fu organizzato solamente nel 1997. L’Italia ha una grande tradizione nell’organizzazione della rassegna iridata della disciplina. La prima edizione fu organizzata a Malles Venosta, mentre nel 2002 fu Brusson ad ospitare l’evento. Nel 2007 l’organizzazione si spostò di qualche km fino a Saint-Oyen, per poi stabilizzarsi in Valle d’Aosta con Cogne, che ospitò le edizioni 2013 e 2014. Poi nel 2019 e 2020 fu Asiago ad organizzare il Mondiale, prima dell’assegnazione del torneo 2023 a Pragelato. Nel medagliere l’Italia occupa il terzo posto grazie a 18 medaglie (8 ori, 4 argenti, 6 bronzi), alle spalle solamente di Germania (23) e Russia (26). L’Italia è reduce dalla doppietta fatta registrare nell’edizione di Pragelato grazie ai trionfi di Franco Pesavento e Sandra Mairhofer. Ora gli azzurri puntano ad un altro bis in casa.