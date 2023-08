Tiro con l’arco, Mondiali 2023: azzurri battuti dal Giappone, sfuma bronzo e pass per Parigi 2024

L’Italia manca l’appuntamento con la medaglia di bronzo e la carta olimpica per Parigi 2024 nella gara a squadre nel ricurvo maschile ai Mondiali di Berlino 2023. Gli azzurri, sconfitti dalla Corea del Sud in semifinale, hanno perso anche la gara valida per il bronzo contro il Giappone (Furukawa, Saito, Nakanishi) 6-2, che ha conquistato il terzo gradino del podio e il pass per i Giochi. L’avvio è in salita per Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, con quest’ultimo che coglie un 7 alla prima freccia. Il Giappone vince i primi due set, imponendosi 54-52 e 54-51. Sono tutt’altro che insuperabili gli asiatici (che avevano trovato un 6 nel primo periodo), ma l’Italia non riesce a fare con continuità quello che invece mostra nel terzo set, vinto 57-51. Il Giappone però sale di livello nel momento decisivo, restando nel giallo con le prime tre frecce (10-10-9) e trovando un solido 28 nel finale. invece si ferma a 53. La possibilità di conquistare il pass olimpico slitta quindi al 2024.

Nella semifinale l’Italia come detto si era arresa alla forte Corea. Si parte con un 10 per Musolesi, un 9 per Nespoli e un 8 per Paoli. La Corea però risponde con due 10 perfetti e un 9, a cui seguono altri 27 punti. L’Italia deve reagire con tre 10, ma all’ultima freccia sfiora solo il bersaglio più importante. Se il primo set si chiude 57-56, tutta altra storia è la seconda ripresa che la Corea domina senza problemi 59-53. Gli azzurri sono chiamati a reagire ed è quello che fanno in un terzo set in cui Nespoli e compagni sanno sfruttare la prima, vera sbavatura della gara di Kim Woojin, Lee Woo Seok e Kim Je Deok. La Corea si ferma a 56, gli azzurri toccano quota 58. Il tentativo di rimonta però è vanificato dall’ultima frazione, che gli azzurri chiudono con 54, quattro lunghezze in meno degli asiatici.