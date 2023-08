MotoGp Gp Silverstone, Prove Libere 2: ad Espargaró miglior tempo davanti a Martin e Binder

Seconda sessione di Prove Libere in quel di Silverstone che hanno sorriso ad Aleix Espargaró, autore di un grandissimo giro (1:58.183) che gli ha permesso di mettersi davanti a tutta la concorrenza nel venerdì di Silverstone. Un giro d’autore che fa ben sperare il pilota per il proseguo del weekend.

Alle spalle di Espargaró si è piazzato Martin che si è piazzato dietro al pilota spagnolo con un ritardo di +671 millesimi. A chiudere il podio è arrivato l’1:58.989 di Binder che per poco non è riuscito a centrare la seconda posizione. Quarto e quinto Vinales e Zarco, mentre per arrivare al primo degli italiani bisogna arrivare proprio al sesto posto con Bagnaia. Settimo Bezzecchi. Chiudono la top ten Miller, Marini e Marquez. Per quanto riguarda i piloti qualficati al Q2 questo l’elenco completo: Espargaró, Martin, Binder, Vinales, Zarco, Bagnaia, Bezzecchi, Miller, Marini e Alex Marquez.