Tiro con l’arco, Mondiali 2023: 12 azzurri a Berlino

L’Italia del tiro con l’arco sarà impegnata ai Campionati Mondiali di Berlino dall’1 al 6 agosto e saranno dodici gli azzurri al via. Un appuntamento importante perché in Germania saranno in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna di Berlino offrirà infatti la possibilità di qualificare le migliori tre squadre in classifica sia al maschile che al femminile. Nell’arco olimpico al maschile occhi puntati su Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), insieme a Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), lo stesso terzetto che ha vinto l’oro agli ultimi Giochi Europei. Al femminile spazio al trio delle Fiamme Oro Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Nel compound tra gli uomini toccherà a Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e Federico Pagnoni (Arcieri Bresciani). Tra le donne spazio ad Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Andrea Nicole Moccia (Arcieri Del Torresin) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino). Martedì 1° agosto è in programma il via ufficiale alla gara con le 72 frecce di qualifica sia del ricurvo che del compound. Mercoledì ci saranno le eliminatorie del mixed team e delle squadre, mentre giovedì sarà il giorno delle gare individuali sempre con i turni eliminatori. Venerdì le finali a squadre, sabato quelle del compound e domenica quelle dell’arco olimpico.