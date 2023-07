Tour de France, Pogacar: “Situazione ottima, mi godo la battaglia”

Il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha parlato videoconferenza durante il secondo giorno di riposo del Tour de France, in cui è secondo in classifica a soli 10 secondi dalla maglia gialla Jonas Vingegaard. “Posso capire che qualcuno possa mettere in dubbio le nostre prestazioni e si interroghi al riguardo a causa del passato nel ciclismo”.

Poi sulla situazione attuale alla vigilia della settimana decisiva: “Mi godo la battaglia. Mi sarebbe piaciuto arrivare alla terza settimana con questo distacco dalla maglia gialla. Ho iniziato il Tour de France non al massimo della condizione, quindi direi che siamo in una situazione ottima se guardiamo a qualche settimana fa. Prima attaccavo di più senza pensare troppo, ora provo ad essere più intelligente e a curare di più ogni dettaglio, anche perché il distacco è minimo e fare cose stupide non ha senso. Dobbiamo vedere dopo la cronometro a che punto saremo. Non è una terza settimana durissima”.